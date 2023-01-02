Yasak Elma yeni bölüm yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu?

FOX TV'nin beğenilen dizisi Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi gelmeyecek mi merak ediliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Yasak Elma yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte, Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Detaylar haberimizde...

Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Yasak Elma 2 Ocak yeni bölüm niye yok? FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Yasak Elma yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte detaylar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

Yasak Elma'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi 2023 tarihinde yayınlanacak. Dizinin bu hafta yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmadığı düşünülüyor.

Yasak Elma resmi Twitter hesabından açıklama şöyle:

"#EnYıl güçlerini yeniden birleştiriyor mu? #YasakElma yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi FOX'ta."

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm özeti henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Talat Bulut - Halit Argun

Şevval Sam - Ender Çelebi

Eda Ece - Yıldız Yılmaz

Şafak Pekdemir - Zehra Argun

Onur Tuna - Alihan Taşdemir

Sevda Erginci - Zeynep Yılmaz

Nesrin Cavadzade - Şahika Ekinci

Barış Kılıç - Kaya Ekinci

Tuvana Türkay - Ayşe/Leyla Çelebi

Gökhan Alkan - Kerim İncesu

Erdal Özyağcılar - Hasan Ali Kuyucu

Berk Oktay - Çağatay Kuyucu

Biran Damla Yılmaz - Kumru Yıldırım

Murat Aygen - Doğan Yıldırım

Şebnem Dönmez - Handan Kılıç