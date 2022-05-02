Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efeca n Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma yeni bölüm yok mu, neden yok? 2 Mayıs bugün Yasak Elma yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Yasak Elma bitti mi, final mi oldu?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma normalde her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor. Fakat dizinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak.

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Yasak Elma bugün yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. Bugün Yasak Elma'nın tekrar bölümü yayınlanacak. Dizi bayram dolayısıyla yayınlanmadığı düşünülüyor.

2 MAYIS FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 - Yasak Elma (Tekrar Bölüm)

22:30 - İyilik (Tekrar Bölüm)

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Doğan bir katil!" #YasakElma yeni bölümüyle 9 Mayıs Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

@FOXTurkiye"

Diğer paylaşım şöyle:

"Doğan, Ekin'i görünce şok oldu! #YasakElma tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

@FOXTurkiye"

Buna göre Yasak Elma yeni bölümüyle haftaya ekranlara gelecek. Bu hafta tekrar bölümü yayınlanıyor.

YASAK ELMA KONUSU NE?

5. sezon (2021-2022)

Hasan Ali'nin evinde büyük bir patlama yaşanmıştır. Bu patlama sonucunda Ender ve Yıldız kurtulurken, Hasan Ali ölür. Açılan soruşturma sonrasında bunu Hasan Ali'nin düşmanları tarafından yapıldığı öğrenilir ve böylelikle soruşturma kapanır. Patlama sonrası Ender iyileştikten sonra Kaya'yla beraber Londra'ya taşınırken, Zehra ise Amerika'ya gider. Feride ise biraz daha İstanbul'da kaldıktan sonra Amerika'ya kız kardeşinin yanına gider. Çağatay ise babasının ani ölümü yüzünden büyük bir bunalıma girmiştir ve bu bunalım babasından kalan şirketi iyi yönetememesine neden olur. Yıldız ise Çağatay'ın bu durumunun farkındadır ancak Hasan Ali'nin ölümüne dolaylı yoldan neden olduğu için Çağatay'la arası bozuktur. Bütün bunlar olurken Yıldız ve Çağatay'ın yan yalısına dünyaca ünlü sosyetik olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adındaki bir iş adamının tek çocuğudur. Kendisi şımarık ve özgüveni yüksek biridir ve yurtdışındaki eğitimini bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek babasının sahip olduğu bu yalıya yerleşir. Ender ve Kaya çifti ise ilk zamanlar çok iyi geçinirken bu durum zamanla bozulmaya başlar. Ender orada kendisini sıradan bir kadınmış gibi hissettiğinden bu durum çiftin arasında zaman zaman tartışmalara ve kavgalara neden olmuştur. Bu olaylardan sonra çift yollarını ayırmaya karar verir. Kaya, Londra'da kalırken Ender ise İstanbul'a geri döner ve Ender'in amacı artık ortağı olduğu şirketini batmaktan kurtarmaktır. Yıldız ise Çağatay'la arasını düzeltmek ve eski günlerdeki gibi olmak için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Ender'in nişanlısı, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi ve Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi, Atlas'ın öz ve Halitcan'ın manevi babası. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür.

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