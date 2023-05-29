Yasak Elma yeni bölüm yok mu? FOX TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Yasak Elma dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Bugün Yasak Elma var mı? İşte detaylar...

FOX TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Yasak Elma dizinin yeni bölümünü ekranlarda göremeyen Yasak Elma izleyicileri Yasak Elma yeni bölüm yok mu? Bugün Yasak Elma var mı, neden yok merak ettiler. Peki Yasak Elma neden yok?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM YOK MU?

Yasak Elma dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Normalde Yasak Elma dizisi her Pazartesi saat 20.00'da Fox Tv'de ekranlara geliyor. Bu akşam Fetih 1453 filmi yayınlanacağı için Yasak Elma final bölümü yayınlanmayacaktır.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır. Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür. Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.