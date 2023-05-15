Yasak Elma yeni bölüm yok mu? 15 Mayıs Bugün Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu, haftaya mı olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma'nın bugün yeni bölümü yok. Bunun ardından izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm yok mu? 15 Mayıs Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? merak etti. Peki, Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma final mi yaptı? Yasak Elma bitti mi? Yasak Elma haftaya mı? İşte detaylar...

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma yeni bölüm yok mu? 15 Mayıs Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu, haftaya mı olacak?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HAFTAYA MI?

Dizinin yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi yayınlanacak. Bugün yani 15 Mayıs'ta ise tekrar bölümü ekranlarda olacaktır.

YASAK ELMA BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Yasak Elma normalde her hafta Pazartesi günleri ekrana geliyordu. Fakat bugün 15 Mayıs 2023 Fox TV yayın akışında Yasak Elma tekrar bölümüyle ekrana geleceği yazıyor. Yani dizinin yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Bugün tekrar bölümü var. Dizinin yeni bölümü bugün neden yok bilinmiyor, resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"#EnYıl'ın başına neler geldi neler! #YasakElma tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta."

Buna göre dizi haftaya yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

YASAK ELMA BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecek. Bugün tekrar bölümü yayınlanacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Julia'nin Yıldız'a saldırısı Handan'ın onu kurtarmasıyla son bulur. Yıldız, yaşadıklarını unutabilmek Ender, Emir ve Caner'letatile çıkar ancak gittikleri tatilde de olaylar peşlerini bırakmaz.