Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 136. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.

Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur.

Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

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