Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 135. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

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