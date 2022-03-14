Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 135. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Beşinci sezonunda da seyircilerin büyük ilgiyle izlediği Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yarın yayınlanmayacak. Dizinin yönetmeni Ece Erdek Koçoğlu'nun ikinci kez koronaya yakalanmasının ardından sette yeni bir vaka daha çıktı.

Yasak Elma başrol oyuncusunun kovide yakalanması nedeniyle yayınlanmayacak.

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