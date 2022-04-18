Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 138. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 138. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 138. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir.

Çağatay'ın Yıldız'la barışma çabası Ender'in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister.

Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.