Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 137. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 137. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 137. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir.

Çağatay'ın Yıldız'la barışma çabası Ender'in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister.

Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.

Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur.

Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

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