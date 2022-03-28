Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 136. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 136. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 136. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.

Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur.

Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

Haberler.com - Gündem