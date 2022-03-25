Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 136. Bölüm fragmanı - Haberler

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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 136. Bölüm fragmanı

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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 136. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 136. fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 136. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 136. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 136. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

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