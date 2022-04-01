Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 137. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!
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YASAK ELMA SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma dizisi son bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu herkes tarafından araştırılıyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Yasak Elma dizisinde gelecek bölüm neler olacağını merak eden seyirci, Yasak Elma son bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Yasak Elma 137. bölüm fragmanı izle! Herkes tarafından izlenen Yasak Elma dizisi yeni bölüm fragmanında izleyiciyi ne bekliyor? FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma son bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Yasak Elma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu sayesinde seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yasak Elma 137. bölüm fragmanı izle!
Yasak Elma dizisi her Pazartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Yasak Elma son bölüm fragmanı yayınlandı.
YASAK ELMA 137. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
YASAK ELMA OYUNCULARI
Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece
Ender Çelebi : Şevval Sam
Çağatay Kuyucu : Berk Oktay
Kumru : Biran Damla Yılmaz
Doğan : Murat Aygen
Feyza : Ece Dizdar
Asuman : Melisa Doğu
Caner Çelebi : Barış Aytaç
Emir : Serkan Rutkay Ayıköz
Ömer : Emir Dinler
Arzu : Nihan Aypolat
Aysel : Vildan Vatansever
Sedai : Bahtiyar Memili
Çetin : Erdal Bilingen
Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar
Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade
Kaya Ekinci : Barış Kılıç
Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir
Cansu : Nilperi Şahinkaya
Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
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