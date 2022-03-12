Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 135. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 135. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 135. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…



Yasak Elma SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

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