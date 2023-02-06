Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Yasak Elma dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Yasak Elma yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Yasak Elma neden yok? merak etti. Peki, Yasak Elma dizisi bitti mi, final mi? Yasak Elma dizisi ara mı verdi? Yasak Elma dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yasak Elma var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bu akşam Yasak Elma yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Yasak Elma neden yok?

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 6 Şubat 2023 Fox TV yayın akışında Yasak Elma dizisi yer almadı. Dizi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yasak Elma dizisinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin edilmektedir. Dizinin yeni bölümünün bu hafta değil haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor.

6 ŞUBAT 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep'tir. Kumru'ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru'dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia'ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.