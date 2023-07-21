Yasak Elma sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yasak Elma sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

YASAK ELMA - İLYAS YALÇINTAŞ ŞARKI SÖZLERİ

Haddini bilmeyen

Sabrımı sınayan

Birisi var

Birisi var

Bağrımı yakan

Bardağı taşıran

Sözleri var

Sözleri var

Yasak elmadan

Bir bilimsin

Zehrin yayılmadan

Gitmelisin

Kalpten kalbe gezerken

Sonunu hiç düşünmezsin

Bilemem ne yapmam gerekir

Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir

Gelsen çöz seni kolaysa

Gece bitse gün aysa

Kurtulsam karanlıklardan

Bilemem ne yapmam gerekir

Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir

Gelsen çöz seni kolaysa

Gece bitse gün aysa

Kurtulsam karanlıklardan

Kurtulsam karanlıklardan

Bağrımı yakan

Bardağı taşıran

Sözleri var

Sözleri var

Yasak elmadan

Bir bilimsin

Zehrin yayılmadan

Gitmelisin

Kalpten kalbe gezerken

Sonunu hiç düşünmezsin

Bilemem ne yapmam gerekir

Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir

Gelsen çöz seni kolaysa

Gece bitse gün aysa

Kurtulsam karanlıklardan

Bilemem ne yapmam gerekir

Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir

Gelsen çöz seni kolaysa

Gece bitse gün aysa

Kurtulsam karanlıklardan

Kurtulsam karanlıklardan