Yasak Elma sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı hakkında bilgiler
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Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Yasak Elma şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Yasak Elma sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Yasak Elma sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Yasak Elma sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı sözleri! Yasak Elma - I·lyas Yalçıntaş şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
YASAK ELMA - İLYAS YALÇINTAŞ ŞARKI SÖZLERİ
Haddini bilmeyen
Sabrımı sınayan
Birisi var
Birisi var
Bağrımı yakan
Bardağı taşıran
Sözleri var
Sözleri var
Yasak elmadan
Bir bilimsin
Zehrin yayılmadan
Gitmelisin
Kalpten kalbe gezerken
Sonunu hiç düşünmezsin
Bilemem ne yapmam gerekir
Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir
Gelsen çöz seni kolaysa
Gece bitse gün aysa
Kurtulsam karanlıklardan
Bilemem ne yapmam gerekir
Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir
Gelsen çöz seni kolaysa
Gece bitse gün aysa
Kurtulsam karanlıklardan
Kurtulsam karanlıklardan
Bağrımı yakan
Bardağı taşıran
Sözleri var
Sözleri var
Yasak elmadan
Bir bilimsin
Zehrin yayılmadan
Gitmelisin
Kalpten kalbe gezerken
Sonunu hiç düşünmezsin
Bilemem ne yapmam gerekir
Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir
Gelsen çöz seni kolaysa
Gece bitse gün aysa
Kurtulsam karanlıklardan
Bilemem ne yapmam gerekir
Vurdum duymaz tavırların bu aşkı delirtir
Gelsen çöz seni kolaysa
Gece bitse gün aysa
Kurtulsam karanlıklardan
Kurtulsam karanlıklardan