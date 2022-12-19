Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisinin son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma 158. bölüm full HD izle!

Yasak Elma 158. bölüm İZLE! Yasak Elma Fox TV ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma dizisinin son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma 158. bölüm full HD izle!

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA 158.BÖLÜM İZLE!

Zeynep, Yıldız ve Asuman'a çok sinirlidir. Asuman ve Yıldız kendilerini affettirmeye çalışırken Asuman da Zeynep ve Engin evliliğinin gerçek olması için elinden geleni yapacaktır. Ender hamileliğinin Yıldız'ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir. Kumru, Selim'le mutluluğu yakalayacağına eminken, Selim'in, herkesten gizli görüştüğü biri vardır.