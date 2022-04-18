Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 139. bölüm HD izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? 18 Nisan Fox TV Yasak Elma full bölüm izle! Yasak Elma dizisi son bölüm HD izle!

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma dizisi Pazartesi günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız Asuman'ın borçlarını Doğan'a belli etmeden kapatma derdine düşer.

Ender, Doğan'ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister.

Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır.

Nihayet Handan'ın istediği olur ve Ekin'le Doğan karşı karşıya gelirler.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Ender'in nişanlısı, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi ve Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi, Atlas'ın öz ve Halitcan'ın manevi babası. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür.