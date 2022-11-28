Yasak Elma son bölüm izle! (VİDEO) Yasak Elma 156. bölüm full HD izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yasak Elma son bölüm FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 156. bölümünün ardından Yasak Elma'nın son bölümünü kaçıran izleyiciler Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 156. bölüm izle! Yasak Elma full izle! araştırması yapmaya başladılar. Peki, Yasak Elma 156. bölümde neler oldu? Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte, Yasak Elma son bölümü izle için full tek part Yasak Elma son bölüm videosu!

Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma son bölüm FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 156. bölümünün ardından Yasak Elma'nın son bölümünü kaçıran izleyiciler Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma 156. bölüm izle! Yasak Elma full izle! araştırması yapmaya başladılar. Peki, Yasak Elma 156. bölümde neler oldu? Yasak Elma son bölümde neler oldu? İşte, Yasak Elma son bölümü izle için full tek part Yasak Elma son bölüm videosu!

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

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YASAK ELMA 156. BÖLÜM İZLE

Yalı Çapkını 156. bölüm izlemek için YASAK ELMA 156. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun yalanları Caner'i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan'la uğraşmaya devam eder. Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir…

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI