Yasak Elmane zaman, saat kaçta? Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta Fox TV Yasak Elma yok mu? Yasak Elma yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi mi?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20:00'da Fox TV'de başlıyor.

Fakat dizinin yeni bölümü 4 Nisan Pazartesi 2022 yani bugün yarım saat geç başlayacak. Dizi 20:30 'da ekranlara gelecektir.

YASAK ELMA PAZARTESİ GÜNÜ MÜ? SAAT KAÇTA BAŞLAR?

Evet Yasak Elma dizisi Pazartesi günleri yayınlanıyor. Fakat bugün (4 Nisan 2022) yeni bölüm saat 20:30'da ekranlara gelecek. Dizi 30 dakika geç başlayacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Öyle bir şey yapacağım ki bundan sonra selam bile veremeyecek." #YasakElma bu akşam 20.30'da FOX'ta!

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın (Eda Ece) hayatı Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Kardeşi Zeynep (Sevda Erginci) ise Halit'in (Talat Bulut) ortağı Alihan'ın (Onur Tuna) şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Ender Çelebi, (Şevval Sam), (1-): Halit, Alihan ve Kaya'nın eski eşi; Çağatay'ın nişanlısı, Doğan ve Sinan'ın eski sevgilisi, Erim ve Yiğit'in annesi, Caner'in ablası. Kuyu Holding'in ortağı ve Ceo'sudur. Güçlü ve cesaretli bir kadındır. İşinde çok başarılıdır. Para ve güç olmazsa olmazıdır ve çok bencildir. Gençliğinden beri Kaya'ya âşıktır.

Yıldız Yılmaz Yıldırım, (Eda Ece), (1-): Zeynep'in kardeşi, Halitcan'ın annesi, Asuman ve Mustafa'nın kızı, Doğan'ın eşi, Halit, Kemal ve Çağatay'ın eski eşi, Nadir'in eski nişanlısı ve Kerim'in eski sevgilisi. Hep mutlu olmaya çalışan, sevecen ancak bir o kadar da intikamcı bir kadındır. Bursalıdır. Ailesinin maddi durumu çok iyi olmadığı için gençliğinden beri hep zengin olmayı hayal etmiştir ve hep sosyete ve lükse ilgi duyar.

Çağatay Kuyucu, (Berk Oktay), (86-): Yıldız'ın eski eşi, Ender'in nişanlısı, Hasan Ali ve Feride'nin oğlu, Ahu'nun kardeşi ve Feyza ve Kumru'nun eski sevgilisi, Atlas'ın öz ve Halitcan'ın manevi babası. Yakışıklı, çalışkan ve iyi eğitimli bir adamdır.

Kumru Yıldırım, (Biran Damla Yılmaz), (111-): Doğan ve Handan'ın kızı, Çağatay ve Ömer'in eski sevgilisi. Dünyaca ünlü sosyete güzelidir.

Doğan Yıldırım, (Murat Aygen), (111-): Yıldız'ın eşi, Kumru'nun babası, Handan'ın eski eşi, Ender ve Arzu'nun eski sevgilisi. Kuyu Holding'in yeni ortağıdır. Çok zengin bir iş adamıdır. Toskana'dan dönmüştür. Geçmişten beri Sami Önder'le arasında büyük bir düşmanlık bulunmaktadır.

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