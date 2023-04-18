Yasak Elma ne zaman bitecek? Yasak Elma dizisi final bölümü ne zaman? Yasak Elma ne zaman final yapıyor?

Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon ekran macerasını noktalayacak. Yasak Elma dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma ne zaman bitecek? Yasak Elma dizisi final mi, bitti mi? İşte detaylar...

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Nehir Erdoğan ve Şebnem Dönmez'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi 6 sezondur ekrana geliyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma ne zaman bitecek? Yasak Elma dizisi final mi, bitti mi? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA NE ZAMAN BİTİYOR?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinin arasında yer alan Yasak Elma dizisi, 178. bölümde final yapacak. Final için geri sayımın başladığı dizi 29 Mayıs'ta ekran macerasını noktalayacak. Geçtiğimiz ay Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'de yaptığı açıklamada Yasak Elma dizisinin final yapacağını belirtmiş ve bu sezonu da izleyicilerin yoğun isteği üzerine çektiklerini anlatmıştı.