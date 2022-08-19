Medyapım imzası ile ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu otururken, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alan Yasak Elma'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?

Dizilerin ne zaman başlayacağı seyirciler arasında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin en son 146. bölümü ekrana geldi ve bölüm ile sezon finali yapıldı. Tahminlere göre Yasak Elma'nın Eylül ayının sonlarına doğru başlangıç yapması bekleniyor.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Ekime kadar tatil yapacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

Güzel ismin açıklamaları Yasak Elma hayranlarını sevindirirken, yeni sezon için bir süre daha beklemek gerekecek.