Fox Tv ekranlarında geniş kitleye sahip olan Yasak Elma, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Yasak Elma, Fox Tv ekranları izleyicisini ekranlara kitliyor. Yayınlandığı esnada sosyal medyada da gündem olan dizinin yeni sezon tarihi merak edilenler arasında. Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma saat kaçta, hangi kanalda? İşte Yasak Elma dizisiyle ilgili merak edilenler…

146. bölümü ile sezon finali yapan Fox Tv dizisi Yasak Elma izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Şimdi ise ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Medyapım imzası ile ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu otururken, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme alan Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma yeni sezon tarihi

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pazartesi akşamlar Fox Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma yeni sezon tarihi henüz net değil fakat Eylül ayının sonlarına doğru ekranlara geri döneceği düşünülüyor. Bir basın mensubu ile tatilde denk gelen Eda Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğini duyurdu.

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Doğan'ın Çağatay'a karşı tahammülü azalır ve ondan kurtulmak ister. Fakat planladığı gibi ilerlemez ve daha büyük sorunlarla karşılaşır.

YASAK ELMA DİZİSİNİN OYUNCULARI

• Şevval Sam

• Eda Ece

• Erdal Özyağcılar

•Berk Oktay

• Nesrin Cavadzade

• Şafak Pekdemir

• Melisa Doğu

• Barış Aytaç

• Can Nergis

• Rutkay Ayıköz

• Nilperi Şahinkaya

• Gülenay Kalkan Ünlüoğlu