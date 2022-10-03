FOX TV ekranlarının sevilen dizisi güçlü kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile izleyicileri her hafta ekranlara başına kilitliyor. Yasak Elma dizisine yeni dahil oyuncuları kimler merak ediliyor. Peki, Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma Leyla karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Yasak Elma dizisi Fox Tv ekranlarında her hafta yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Herkes tarafından keyifle izlenen Yasak Elma dizisi yeni bölümü merak konusu oldu. Yasak Elma dizisine yeni dahil oyuncuları kimler olduğu araştırılıyor.Peki, Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma Leyla karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan Yıldız'ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız'ın huzurlu yeni hayatı, Doğan'ın intikam yeminiyle bozulacaktır.

YASAK ELMA LEYLA KİMDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yasak Elma dizine yeni bir oyuncu dahil oldu. Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde ünlü manken Aylin Arasıl konuk oyuncu olacak. Arasıl'ın "Leyla" karakterine hayat verecek.