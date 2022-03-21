Yasak Elma Kumru kimdir? Yasak Elma Kumru gerçek adı ne? Yasak Elma dizisi "Kumru" karakteri kim oynuyor?

Yasak Elma Kumru kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV'de yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Yasak Elma dizisi oyuncularından Kumru karakteri merak ediliyor. Yasak Elma Kumru kim araştırmasının yanı sıra Kumru kaç yaşında, Yasak Elma Kumru gerçek adı ne? Yasak Elma dizisi "Kumru" karakteri kim oynuyor? Yasak Elma Kumru hangi dizilerde oynadı? Yasak Elma Kumru evli mi araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

YASAK ELMA KUMRU KİM?

Yasak Elma Kumru gerçek adı Biran Damla Yılmaz'dır. Biran Damla Yılmaz, ekranların son dönemde öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. Yılmaz, 2013 yılında oyunculuk kariyerine başladı, Muhteşem Yüzyıl'da cariyeyi oynadı.

Çağatay'la eğlence diye başladığı ilişkisi aşka döner. O kaybedecek biri asla değildir. Kendinin sevilmediğine inanmaz. Narsist ve ukala bir yapısı vardır. İnsanları küçümser ona göre kendisi herkesten üstündür. Çağatay'ın Yıldız'ı seçiyor olması onu yaralar. Kumru duygularını belli etmez. Egosu çok yüksek olduğu için üzülse de takmıyor gibi davranır.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

FİLMLERİ

2014 - Çılgın Dersane 4

2019 - Mucize 2: Aşk

YASAK ELMA 1. BÖLÜM

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