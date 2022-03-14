Yasak Elma kim korona oldu? Yasak Elma Çağatay koronavirüs mü oldu?
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FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün tekrar bölümü ile ekrana geldi. İzleyiciler 135.. bölümü beklerken YAsak Elma'nın 134. bölümünün ekranda olması kafaları karıştırdı. Peki, Yasak Elma kim korona oldu? Yasak Elma Çağatay koronavirüs mü oldu?
Dizi severlerin her bölümünü heyecanla takip ettiği Yasak ELma bugün FOX TV ekranlarında yer aldı. Ancak yeni bölü yerine eski bölüm ile ekrana geldi Peki, Yasak Elma Çağatay koronavirüs mü oldu? Yasak Elma kim korona oldu?
YASAK ELMAKİMKORONA OLDU?
Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.
Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir
YASAK ELMA NEDEN YOK?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Çağatay'ı Berk Oktay'ın da korona test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Başrol oyuncusunun korona olması dizinin yarın ekrana gelecek yeni bölümünün yetişmemesine neden oldu.