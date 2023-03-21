Yasak Elma bitti mi? Başrolünde Şevval Sam, Eda Ece ve Biran Damla Yılmaz yer aldığı yer aldığı Yasak Elma dizisi FOX ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümü sonrasında final yapacak mı araştırılıyor. Peki, Yasak Elma final mi? Yasak Elma bitiyor mu? Yasak Elma final mi yapıyor, bitecek mi? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?

Yıldız, Julia ve Doğan'ın ilişkisini bitirmeye kararlıdır ve Doğan'a şartlarını söyler. Doğan ne kadar uğraşsa da Yıldız'ı vazgeçiremeyeceğini anlayarak bir karar verir. Handan geri dönmüş ve Selim'i bitirmek için harekete geçmiştir. Ancak Selim'in kimsenin bilmediği bir müttefiki olacaktır.

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

YASAK ELMA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

YASAK ELMA FİNAL Mİ?

Yasak Elma dizisinin geçtiğimiz akşam yayınlanan fragmanı sonrasında dizinin final yapıp yapmayacağı sorusu araştırılmaya başlandı. Yasak Elma 169.bölüm fragmanı "Büyük finale son 10" yazısıyla paylaşılmıştır. Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma 179.bölümüyle ekran macerasına veda edecektir.