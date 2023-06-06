6 yıldır FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisi dün akşam final yaptı. Son bölümü birlikte izleyen başrol oyuncularından Eda Ece, Şevval Sam ve Melisa Doğu gözyaşlarına hakim olamadı. Peki, Yasak Elma final mi yaptı? Yasak Elma bitti mi?

YASAK ELMA FİNAL Mİ YAPTI?

6 yıldır yayınlanan dizinin başrol oyuncuları da son bölümü birlikte izledi. Son sahnede duygularına hakim olamayan Şevval Sam, Eda Ece, Melisa Doğu ve Bahtiyar Memili gözyaşlarına hakim olamadı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Şevval Sam, "Hoşça kalın! Bizi unutmayın, biz bir elmanın iki yarısıydık" notunu yazdı.

Son bölümün ardından Instagram hesabından bir veda paylaşımı yapan Eda Ece, Hoşça kal Yıldız'ım... Bir devrin sonu! Bana kattığın her şey için teşekkür ederim. İyi ki seni oynamışım! Yıldız'ımı, Yasak Elma'yı seven, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu işte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine kocaman alkış. Başardık, hem de ne çok severek...Yeni karakterlerde görüşmek üzere, senin yerin bende saklı. Aysel mendilimi getir" ifadelerini kullandı.