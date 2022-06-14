Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma Ender öldü mü, diziden mi çıkacak? Yasak Elma "Şevval Sam" diziden mi ayrılacak? Dizide Ender ölecek mi?

YASAK ELMA ENDER ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Yasak Elma'nın sezon finali bölümünün son sahnesinde Ender'in de içinde bulunduğu araba kaza yapıyor. Bunun ardından Ender diziden mi çıkacak, Şevval Sam diziden ayrılacak mı merak edilmiştir. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre Şevval Sam dizinin 6. sezonunda olmayabilir. Resmi açıklama gelince haberimize ekleyeceğiz.

Yasak Elma Ender diziden mi ayrılıyor soruları gündeme geliyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam diziden ayrılacağı gündeme geliyor. Güzel sanatçı Şevval Sam, dizi çekimlerinden dolayı da çok fazla sahne programı yapamıyordu. 5 yıl boyunca çok yorulan Sam, son gelen haberlere göre diziden ayrılıyor ve önümüzdeki dönemde kalbini çalacak bir proje çıkmazsa müziğe ağırlık verecek haberini verdi.

YASAK ELMA ENDER KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Ender karakterini 'Şevval Sam' canlandırmaktadır.

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

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