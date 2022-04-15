Yasak Elma Doğan diziden ayrılıyor mu? 'Doğan' Murat Aygen diziden çıkıyor mu? Yasak Elma Doğan neden ayrılıyor?

Yasak Elma Doğan diziden ayrılıyor mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ilk 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt'un, 4. sezonda Murat Öztürk'ün ve 5. sezondan itibaren Ece Erdek Koçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. 'Doğan' Murat Aygen diziden çıkıyor mu? Yasak Elma Doğan neden ayrılıyor?

YASAK ELMA DOĞAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yasak Elma dizisinde Yıldız'ın hayatına giren bir isim olan Doğan karakterinin bu sezon ölmesi bekleniyor. Yeni sezonda Yıldız'ın hayatına bir başkasının gireceği konuşuluyor. Ancak konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi.

YASAK ELMA DOĞAN KİMDİR?

Kızına çok düşkün bir babadır ve onun hata yaptığını görmek onu kahreder. Ne var ki burada suçlu olarak daha çok Çağatay'ı gördüğünden, ondan intikam almak için kolları sıvayacak ve son derece akıllı hamlelerle onu bitirmek için çaba gösterecektir. Nettir, karşısındaki insanların da öyle olmalarını ister. Ona oyun oynanmasına ve yalan söylenmesine katlanamaz.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal- Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır. Rol aldığı bazı sinema ve dizi projeleri; Av Mevsimi, Ankara Ekspresi, Kül ve Ateş, Bodrum Masalı, Maral, Medcezir.