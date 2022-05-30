Yasak Elma dizisi Gamze kimdir? Sena Yıldız kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Yasak Elma dizisi Gamze kimdir? Sena Yıldız kaç yaşında, nereli?

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Yasak Elma dizisi Gamze kimdir? Sena Yıldız kaç yaşında, nereli?

Pazartesi günleri ekrana gelen Yasak Elma dizisinin oyuncularından olan Gamze karakteri araştırılıyor. Peki, Yasak Elma dizisi Gamze kimdir? Sena Yıldız kimdir? Sena Yıldız kaç yaşında, nereli?

Yeni sezonda izleyicinin karşısına çıkan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri arasında fark edilen Gamze'yi Sena Yıldız canlandırıyor. Peki, Yasak Elma dizisi Gamze kimdir? Sena Yıldız kimdir? Sena Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar haberimizde...

SENA YILDIZ KİMDİR?

27 yaşının içinde olan güzel oyuncu Sena Yıldız 1994 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Buz pateni ve binicilik gibi bir çok spor dalında eğitimler alan Sena Yıldız dokuz yaşında ülkeye döndü. Sporla yakından ilgilenen Sena Yıldız'ın annesi onu bir oyunculuk ajansına yazdırmış ve sektöre böyle adım atmış. En büyük hayali senarist veya yazar olmak olduğunu belirten oyuncu aynı zamanda şiir de yazıyor. Özellikle İki Dünya Arasında isimli dizide canlandırdığı Maya karakteri ile tanınır hale gelen oyuncu şimdi de Yasak Elma dizisinde oynamaktadır.

SENA YILDIZ YER ALDIĞI DİZİLER

Büyük Umutlar

Yadigar

Tatlı Hayat

Nolur Ayrılalım

Yıldız Masalı

İki Dünya Arasında

Hıyanet Sarmalı

Arka Sokaklar

Yasak Elma

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