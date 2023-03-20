Yasak Elma CANLI İZLE | Yasak Elma 168. bölüm İZLE! 20 Mart Yasak Elma yeni bölüm İZLE! Yasak Elma FULL HD İZLE!

Yasak Elma CANLI İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi yeni bölümleri merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma 168.bölüm izle! 20 Mart Yasak Elma Full Hd izle! canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Yasak Elma 168. bölüm izleme linki! Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep'tir. Kumru'ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru'dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia'ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz. Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

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