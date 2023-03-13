Yasak Elma CANLI İZLE | Yasak Elma 167. bölüm İZLE! 13 Mart Yasak Elma yeni bölüm İZLE! Yasak Elma FULL HD İZLE!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma CANLI İZLE! Yasak Elma 167.bölüm İZLE! linkleri araştırılıyor. İşte, Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Yasak Elma CANLI İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi yeni bölümleri merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekenYasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma 167.bölüm izle! 13 Mart Yasak Elma Full Hd izle! canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Yasak Elma 167. bölüm izleme linki! Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep'tir. Kumru'ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru'dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia'ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır. Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

YASAK ELMA CANLI İZLE!

Yasak Elma dizisi canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisi canlı olarak FOX TV'de yayınlanmaktadır.