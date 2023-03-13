Yasak Elma CANLI İZLE | Yasak Elma 167. bölüm İZLE! 13 Mart Yasak Elma yeni bölüm İZLE! Yasak Elma FULL HD İZLE!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma CANLI İZLE! Yasak Elma 167.bölüm İZLE! linkleri araştırılıyor. İşte, Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
Yasak Elma CANLI İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi yeni bölümleri merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekenYasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma 167.bölüm izle! 13 Mart Yasak Elma Full Hd izle! canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Yasak Elma 167. bölüm izleme linki! Detaylar haberimizde...
Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep'tir. Kumru'ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru'dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia'ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.
Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır. Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert
Yasak Elma dizisi canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yasak Elma dizisi canlı olarak FOX TV'de yayınlanmaktadır.