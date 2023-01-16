Yasak Elma CANLI İZLE | Yasak Elma 162. bölüm İZLE! 16 Ocak Yasak Elma yeni bölüm İZLE! Yasak Elma FULL HD İZLE!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma CANLI İZLE! Yasak Elma 162.bölüm İZLE! linkleri araştırılıyor. İşte, Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!
Yasak Elma CANLI İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi yeni bölümleri merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekenYasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma 162.bölüm izle! 16 Ocak Yasak Elma Full Hd izle! canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Yasak Elma 162. bölüm izleme linki! Detaylar haberimizde...
Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert
Yasak Elma dizisini canlı izlemek içinyazısına tıklayınız.