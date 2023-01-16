Yasak Elma CANLI İZLE | Yasak Elma 162. bölüm İZLE! 16 Ocak Yasak Elma yeni bölüm İZLE! Yasak Elma FULL HD İZLE!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma CANLI İZLE! Yasak Elma 162.bölüm İZLE! linkleri araştırılıyor. İşte, Yasak Elma yeni bölüm izleme linki!

Yasak Elma CANLI İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi yeni bölümleri merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekenYasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma 162.bölüm izle! 16 Ocak Yasak Elma Full Hd izle! canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Yasak Elma 162. bölüm izleme linki! Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?



Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

YASAK ELMA CANLI İZLE!

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