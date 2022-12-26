Yasak Elma CANLI izle! Yasak Elma 160. yeni bölüm izle! 26 Aralık Yasak Elma 160. full HD canlı izleme linki!

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YASAK ELMA CANLI İZLE

Yasak Elma dizisi FOX TV'de yayınlanmaktadır. Yasak Elma dizisini FOX TV'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, Yıldız'ı sevdiğinden emin olur, olanları unutup her şeye yeniden başlamayı teklif eder ama Yıldız'ın bir şartı vardır. Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız adında iki kız kardeş, birbirlerine çok düşkün olmalarına rağmen hayalleri birbirinden tamamen farklı iki karakterdir. Yıldız sosyetenin kraliçesi Ender Argun ile tanışır ve bu onun hayatının tamamen değişmesine sebep olur. Ender, Yıldız'ı eşi olan Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar verir. Yıldız'a hayatının teklifini sunan Ender, kızın hayatını baştan sona değiştirecektir. Yıldız'ın hayatı bu şekilde bir dalgalanmaya uğramışken kız kardeşi Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir adlı bir iş adamı tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır fakat Zeynep ise patronun tam aksidir. İkili arasındaki bu zıtlık bir zaman sonra çekime dönüşür. Fakat burada Zeynep'in bilmediği bir ayrıntı vardır, Alihan, Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşidir. Yıldız'ın vereceği karar artık sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kız kardeşinin hayatını da baştan sona değiştirecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler, Ceyhun Mengiroğlu.