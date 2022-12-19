Yasak Elma CANLI İZLE | Yasak Elma 159. bölüm İZLE! Yasak Elma yeni bölüm İZLE! 19 Aralık Yasak Elma FULL HD İZLE!
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma CANLI İZLE! Yasak Elma 159.bölüm İZLE! linkleri araştırılıyor. Yasak Elma yeni bölüm İZLE! 19 Aralık Yasak Elma FULL HD İZLE!
Yasak Elma CANLI İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma dizisinin canlı izleme linki araştırılıyor. Yasak Elma 159. bölüm İZLE! Yasak Elma yeni bölüm İZLE! 19 Aralık Yasak Elma FULL HD İZLE!
Zeynep, Yıldız ve Asuman'a çok sinirlidir. Asuman ve Yıldız kendilerini affettirmeye çalışırken Asuman da Zeynep ve Engin evliliğinin gerçek olması için elinden geleni yapacaktır. Ender hamileliğinin Yıldız'ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir. Kumru, Selim'le mutluluğu yakalayacağına eminken, Selim'in, herkesten gizli görüştüğü biri vardır.
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert
Yasak Elma dizisini canlı izlemek için YASAK ELMA CANLI! yazısına tıklayınız.