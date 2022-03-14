Yasak Elma canlı izle! FOX Yasak Elma 135. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam 135. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yasak Elma dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Yasak Elma canlı izle! FOX Yasak Elma 135. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Yasak Elma canlı izle! FOX Yasak Elma 135. yeni bölüm canlı izle! FOX Yasak Elma full HD izle!
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Yasak Elma dizisi her Pazartesi saat 20:00'da FOX ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.
Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.
Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.
Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.
Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.
Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.
Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.
Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.
Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.
Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.
Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…
Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.
Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…
Şevval Sam
Eda Ece
Berk Oktay
Biran Damla Yılmaz
Murat Aygen
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz
Emre Dinler
Ceyhun Mengiroğlu
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