Yasak Elma full HD izle! Yasak Elma canlı izle! Heyecanla beklenen Yasak Elma yeni bölümü bugün FOX da ekranlara geliyor. Yasak Elma canlı izle! FOX Yasak Elma 135. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma full izle!

YASAK ELMA CANLI İZLE!

Yasak Elma NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi her Pazartesi saat 20:00'da FOX ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Berk Oktay

Biran Damla Yılmaz

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Emre Dinler

Ceyhun Mengiroğlu

YASAK ELMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem