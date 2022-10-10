FOX TV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Yasak Elma yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Yasak Elma adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma CANLI izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma CANLI izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV YASAK ELMA CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender'in Yıldız'ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken. Ender ve Yıldız, Caner ve Emir'i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar. Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, beklenmedik bir misafir hayatlarına girecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan'ın sağ kolu Murat'ın ölümü üstündeki şaibe Hilal'in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan'ın paniğe kapılmasına yol açar. Hilal, Yıldız'la uğraşmaya devam ederken, Doğan'ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması uzun sürmez. Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan'a keser.