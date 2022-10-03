FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma CANLI izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

FOX TV YASAK ELMA CANLI İZLE!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

FOX TV YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan'ın sağ kolu Murat'ın ölümü üstündeki şaibe Hilal'in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan'ın paniğe kapılmasına yol açar. Hilal, Yıldız'la uğraşmaya devam ederken, Doğan'ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması uzun sürmez. Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan'a keser.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan'ın hapisten çıkmasıyla Ender, Yıldız ve Handan endişeye kapılırlar. Doğan hapiste olduğu süreçte kendisine yapılanlar için herkese ama en çok da Yıldız'a bilenmiştir. Doğan'ın ilk hamlesi kızının velayetini almak için uğraşmak olacakken, beklenmedik bir ölüm, durumu daha da karışık hale getirir.