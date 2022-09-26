Yasak Elma CANLI izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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FOX TV kanalında yayınlanan beğenilen yapım Yasak Elma yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Yasak Elma adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yasak Elma canlı izle! Yasak Elma yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma CANLI izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma CANLI izle! FOX TV Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.
Doğan'ın hapisten çıkmasıyla Ender, Yıldız ve Handan endişeye kapılırlar. Doğan hapiste olduğu süreçte kendisine yapılanlar için herkese ama en çok da Yıldız'a bilenmiştir. Doğan'ın ilk hamlesi kızının velayetini almak için uğraşmak olacakken, beklenmedik bir ölüm, durumu daha da karışık hale getirir.
Yıldız, Ender ve Handan şirketin başına geçmişlerdir. Doğan Yıldız'ın şikayeti üzerine cezaevine girmiştir. Yıldız'ın huzurlu yeni hayatı, Doğan'ın intikam yeminiyle bozulacaktır.