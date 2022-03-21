Yasak Elma canlı izle! FOX Tv Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam 135. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yasak Elma dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Yasak Elma canlı izle! FOX Tv Yasak Elma 135. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?' şeklinde arama yapıyor. Yasak Elma canlı izle! FOX Tv Yasak Elma 135. yeni bölüm canlı izle! FOX Tv Yasak Elma full HD izle!
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Yasak Elma dizisi her Pazartesi saat 20:00'da FOX Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.
Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.
Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.
Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.
Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.
Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.
Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.
Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.
Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.
Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.
Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.
Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…
Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece
Ender Çelebi : Şevval Sam
Çağatay Kuyucu : Berk Oktay
Kumru : Biran Damla Yılmaz
Doğan : Murat Aygen
Feyza : Ece Dizdar
Asuman : Melisa Doğu
Caner Çelebi : Barış Aytaç
Emir : Serkan Rutkay Ayıköz
Ömer : Emir Dinler
Arzu : Nihan Aypolat
Aysel : Vildan Vatansever
Sedai : Bahtiyar Memili
Çetin : Erdal Bilingen
Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar
Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade
Kaya Ekinci : Barış Kılıç
Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir
Cansu : Nilperi Şahinkaya
Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
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