Yasak Elma canlı izle! FOX Tv Yasak Elma yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

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YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi her Pazartesi saat 20:00'da FOX Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul' daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır.

Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır.

Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece

Ender Çelebi : Şevval Sam

Çağatay Kuyucu : Berk Oktay

Kumru : Biran Damla Yılmaz

Doğan : Murat Aygen

Feyza : Ece Dizdar

Asuman : Melisa Doğu

Caner Çelebi : Barış Aytaç

Emir : Serkan Rutkay Ayıköz

Ömer : Emir Dinler

Arzu : Nihan Aypolat

Aysel : Vildan Vatansever

Sedai : Bahtiyar Memili

Çetin : Erdal Bilingen

Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar

Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade

Kaya Ekinci : Barış Kılıç

Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir

Cansu : Nilperi Şahinkaya

Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

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