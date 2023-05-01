Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 174. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 1 Mayıs canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 174. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 174. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 1 Mayıs Fox TV canlı izle!

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 1 Mayıs Fox TV Yasak Elma 174. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

YASAK ELMA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yasak Elma dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Yıldız için hazırladığı bekarlığa veda partisi umdukları gibi geçmez. Uyandıklarında Yıldız, Asuman, Ender ve Zeynep hiçbir şey hatırlamıyorlardır ve Handan kayıptır. Doğan'a belli etmeden ne olduğunu çözmek ve Handan'ı bulmak için çok az zamanları vardır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Handan, Kumru ve Caner'in düğünü için hazırlıklara başlarken, aralarında bir yarış başlar. Yıldız ve Doğan tam mutlu olacaklerken hapisten kaçan Julia'nın planı Yıldız'dan tamamen kurtulmaktır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz