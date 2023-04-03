Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 170. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 3 Nisan canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 170. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 170. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 3 Nisan Fox TV canlı izle!

Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 3 Nisan Fox TV Yasak Elma 170. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

YASAK ELMA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yasak Elma dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız sonunda kararını verir ve Doğan'la barışır. Artık evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Bunu duyan Julia, Doğan'ı Yıldız'a karşı doldurmak için harekete geçer. Ender, Julia'nın ona verdiği sözü tutmaması üzerine Julia'dan intikam almak için kolları sıvar.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarlar, ancak bu seferde Yıldız'ın aklına takılan sorular vardır ve Doğan'ı denemeye karar verir. Handan, Julia'nın elinden kurtulurken ona şartlarını söyler. Kumru'nun hamileliğini ve bebeğin babasını açıklaması herkeste şok etkisi yaratır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz