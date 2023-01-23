Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 163. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 23 Ocak canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 163. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 163. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 23 Ocak Fox TV canlı izle!

Yasak Elma 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 23 Ocak Fox TV Yasak Elma 163. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

YASAK ELMA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yasak Elma dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, Handan'ı uzaklaştırmak için bir plan hazırlarken Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia'yla uğraşmaya başlarlar. Ne yazık ki Julia sandıklarından daha dişli çıkacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Yıldız, Julia'nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır. Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan'la konuşmaya karar verir. Selim Kumru'nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz