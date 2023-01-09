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Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 9 Ocak canlı izle!

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Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 9 Ocak canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 161. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 9 Ocak Fox TV canlı izle!

Yasak Elma 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?Yasak Elma 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 9 Ocak Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

Yasak Elma dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.

Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.

Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 9 Ocak canlı izle!

Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.

Yasak Elma 161. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'de FOX'ta!

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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