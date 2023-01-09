Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 9 Ocak canlı izle!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 161. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 9 Ocak Fox TV canlı izle!
Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 9 Ocak Fox TV Yasak Elma 161. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!
Yasak Elma dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Fox TV ekranlarından da izleyebilirsiniz.
Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.
Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.
Yasak Elma 161. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'de FOX'ta!
Şevval Sam
Eda Ece
Biran Damla Yılmaz
Ece Dizdar
Murat Aygen
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz