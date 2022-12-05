Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 157. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 5 Aralık canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 157. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 157. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 5 Aralık Fox TV canlı izle!

Yasak Elma 158. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 5 Aralık Fox TV Yasak Elma 157. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun yalanları Caner'i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan'la uğraşmaya devam eder. Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru hayalindeki kişinin Selim olduğuna kesin karar vererek oynadığı oyuna devam etme kararı alırken, Yıldız da Ender ve Doğan'ın arasını bir daha düzelmemek üzere bozmaya karar verir ve kusursuz bir plan yapar…

Yasak Elma 157. Bölümüyle 5 Aralık Pazartesi Saat 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz