Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 154. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 7 Kasım canlı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 154. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 154. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 7 Kasım Fox TV canlı izle!

Yasak Elma 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 7 Kasım Fox TV Yasak Elma 154. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!

YASAK ELMA CANLI İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Doğan yakınlaşmaya başlarlar. Yıldız bir karar vermek zorundadır.

Ender ise Engin'le yakınlaşma çabasındadır. Ne yazık ki, Engin'in Yıldız'a olan ilgisi çok büyük yanlış anlamalara yol açacaktır.

Yasak Elma 153. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke eder.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz