Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 154. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV 7 Kasım canlı izle!
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün 154. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 154. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yasak Elma canlı izleme linki var mı? 7 Kasım Fox TV canlı izle!
Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma canlı izle! 7 Kasım Fox TV Yasak Elma 154. bölüm canlı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu? Fox TV canlı izle!
Yıldız ve Doğan yakınlaşmaya başlarlar. Yıldız bir karar vermek zorundadır.
Ender ise Engin'le yakınlaşma çabasındadır. Ne yazık ki, Engin'in Yıldız'a olan ilgisi çok büyük yanlış anlamalara yol açacaktır.
Yasak Elma 153. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de FOX'ta!
Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke eder.
Şevval Sam
Eda Ece
Biran Damla Yılmaz
Ece Dizdar
Murat Aygen
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Serkan Rutkay Ayıköz