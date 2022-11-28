Yasak Elma CANLI izle! FOX TV canlı Yasak Elma 156. yeni bölüm izle! 28 Kasım Yasak Elma 156. full HD canlı izleme linki! Fox canlı izle!

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Yasak Elma yeni bölüm izlemek isteyenler Yasak Elma'nın 156. bölümüne haberimizin detaylarındaki bağlantı üzerinden ulaşabilirler. İyi seyirler...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kumru'nun yalanları Caner'i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan'la uğraşmaya devam eder. Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir…

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız'ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır. Kumru yeni tanıştığı doktor Selim'i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan'ı kazanmak için nihai çözümü bulur.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI