Yasak Elma CANLI izle! FOX TV canlı Yasak Elma 139. yeni bölüm izle! 11 Nisan Pazartesi Yasak Elma 139. full HD canlı izleme linki! Fox canlı izle!

Yasak Elma canlı izle linki araştırılıyor. Fox TV'nin beğenilen dizisi Yasak Elma bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 11 Nisan Pazartesi Yasak Elma yeni sezon yeni bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz. Yasak Elma bugün 139. bölümü ile ekranlara gelecektir. Peki, Yasak Elma 139. bölümde neler olacak? Yeni bölümde neler olur? Yasak Elma ful canlı izle! Yasak Elma canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız Asuman'ın borçlarını Doğan'a belli etmeden kapatma derdine düşer. Ender, Doğan'ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister. Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır. Nihayet Handan'ın istediği olur ve Ekin'le Doğan karşı karşıya gelirler.

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir. Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI