FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma seyirciler tarafından keyifle izleniyor. Yasak Elma Çağatay diziden ayrılıyor mu ve Yasak Elma Berk Oktay diziden ayrıldı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma Çağatay diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Berk Oktay diziden ayrıldı mı?

Yasak Elma dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yasak Elma Çağatay diziden ayrılıyor mu ve Yasak Elma Berk Oktay diziden ayrıldı mı soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Yasak Elma Çağatay diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

YASAK ELMA DİZİSİ KONU NEDİR?

Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay'ın Yıldız'la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul'a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru'yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika'ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya'yla birlikte Londra'ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra'da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali'nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya'dan ayrılıp İstanbul'a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul'daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay'ı yeniden kazanma telaşındadır.

YASAK ELMA ÇAĞATAY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

FOX Tv de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Berk Oktay diziden mi ayrılıyor merak ediliyor. Berk Oktay, YasaK Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırıyor. Diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli değil.

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay (d. 28 Ekim 1982, Ankara) Türk aktör ve manken.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. Fox (Türkiye)'de Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.

Filmografi:

2007-2008 Tatlı Bela Fadime

2008-2009 Akasya Durağı

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi)

2010-2010 Umut Yolcuları

2012-2013 Alev Alev

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Aşktan Kaçılmaz

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016 İlişki Durumu: Evli

2017 Savaşçı

Ödülleri ve adaylıkları

2016 7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Oyuncu İlişki Durumu: Karışık

Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

5.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Moda Dizi Çifti (Ayşegül & Can)