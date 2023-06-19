Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yasak Elma bugün var mı sorusu araştırılmaktadır. Peki, Yasak Elma bugün yok mu, neden yok? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?

Sevilen dizi Yasak Elma her Pazartesi seyircisiyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken Yasak Elma yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi bu akşam ekranlarda yer alacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından bu akşam televizyonda yer alan diziler araştırılmaktadır. Peki, Yasak Elma bugün yok mu, neden yok? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA BUGÜN YOK MU?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinin arasında yer alan Yasak Elma dizisi, 178. bölümde final yaptı. Final için geri sayımın başladığı dizi 29 Mayıs'ta ekran macerasını noktaladı. Geçtiğimiz ay Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'de yaptığı açıklamada Yasak Elma dizisinin final yapacağını belirtmiş ve bu sezonu da izleyicilerin yoğun isteği üzerine çektiklerini anlatmıştı.